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ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса: названо условие

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Среда 10 ноября 2021 08:43
ВОЗ может объявить об окончании пандемии коронавируса: названо условие Фото: директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предположили возможное объявление окончания пандемии коронавируса. Это может произойти при условии, если система здравоохранения не будет перегружена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью La Vanguardia.

"Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет возможность предоставлять те услуги, которые предоставлялись ранее, пандемия, возможно, превратится в эндемию", - отметил Клюге.

Он подчеркнул, что по "достаточно надежным оценкам", до февраля следующего года в Европе может добавиться еще полмиллиона летальных случаев от коронавируса, при условии, что тенденция с распространением инфекции не изменится.

"Почему у нас опять проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась", - подчеркнул Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ добавил, что собирается создать "рабочую группу в Европе", которая будет связана с вопросами вакцинации.

"Пару месяцев назад главной проблемой было наличие (вакцин - ред.), теперь проблема - скептицизм в отношении вакцин, фейковые новости", - отметил Клюге.

Напомним, ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ уже предполагал, что пандемия коронавируса может закончиться в мире уже в следующем году.

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