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После смягчения ограничений: в Нидерландах количество COVID-случаев стремительно выросло

Автор: Сергей Пышкин

Органы здравоохранения Нидерландов предупреждают о стремительном росте случаев заражения коранавирусом в стране. Около трех недель назад в стране отменили правило о социальное дистанцирование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Dpa-international.

Согласно данным национального института здравоохранения RIVM, за последние семь дней в Нидерландах количество COVID-случаев возросло на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

В частности, всего несколько недель назад в стране отменили правило касаемо социального дистанцирования. Местные и в дальнейшем обязаны носить защитные маски в общественном транспорте.

Отмечается, что уровень смертности в Нидерландах также вырос. Только за последние семь дней там было зафиксировано 48 летальных случаев, что превышает вдвое показатели предыдущей недели.

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НидерландыКоронавирус