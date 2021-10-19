После смягчения ограничений: в Нидерландах количество COVID-случаев стремительно выросло

Согласно данным национального института здравоохранения RIVM, за последние семь дней в Нидерландах количество COVID-случаев возросло на 44% по сравнению с предыдущей неделей.

В частности, всего несколько недель назад в стране отменили правило касаемо социального дистанцирования. Местные и в дальнейшем обязаны носить защитные маски в общественном транспорте.

Отмечается, что уровень смертности в Нидерландах также вырос. Только за последние семь дней там было зафиксировано 48 летальных случаев, что превышает вдвое показатели предыдущей недели.