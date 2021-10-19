Після пом'якшення обмежень: в Нідерландах кількість COVID-випадків стрімко зросла за тиждень

Згідно з даними національного інституту охорони здоров’я RIVM, за останні сім днів в Нідерландах кількість COVID-випадків зросла на 44% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зокрема, лише декілька тижнів тому в країні скасували правило щодо соціального дистанціювання. Однак, місцеві й надалі зобов’язані носити захисні маски в громадському транспорті.

Відзначається, що рівень смертності в Нідерландах також виріс. Лише за останні сім днів там було зафіксовано 48 летальних випадків, що перевищує вдвічі показники попереднього тижня.