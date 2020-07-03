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Смолий о своей отставке: это протест и красная линия

Новости » Экономика     03.07.2020 - 15:52
Смолий о своей отставке: это протест и красная линия
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Глава НБУ пытается сохранить независимость центробанка

Национальный банк Украины должен соберите независимость. Своей отставкой глава НБУ Яков Смолий стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Об этом он заявил во время отчета в Раде.

"Это - протест. Это - сигнал. Это - предупреждение. Это - красная линия", - сказал Смолий.

По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную способность центрального банка.

"Однако крайне важно, чтобы их прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец-то наладили эффективное взаимодействие с центральным банком", - добавил он.

По его словам, он оставляет Национальный банк целостной институцией со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.

"Я ухожу с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность", - сказал Смолий в Раде.

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку за систематическое политическое давление.

Во время отчета в Верховной раде он сказал, что на Национальный банк Украины в течение последнего времени осуществляется систематическое политическое давление и от НБУ требуют определенных решений.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВерховная Рада
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