Смолій про свою відставку: це протест та червона лінія

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Голова НБУ намагається зберегти незалежність центробанку

Національний банк України повинен зберіть незалежність. Своєю відставкою голова НБУ Яків Смолій прагне застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Про це він заявив під час звіту в Раді.

"Це - протест. Це - сигнал. Це - попередження. Це - червона лінія", - сказав Смолій.

За його словами, наразі команда правління та кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, інституційну спроможність центрального банку.

"Однак вкрай важливо, щоб їх роботі припинили заважати, щоб президент, уряд та політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком", - додав він.

За його словами, він залишає Національний банк цілісною інституцією зі стратегічним баченням, налагодженими процесами, сильною професійною командою.

"Я йду з високо піднятою головою. Залишаю НБУ під вашу відповідальність", - сказав Смолій у Раді.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Під час звіту у Верховній раді він сказав, що на Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичне політичний тиск та від НБУ вимагають певних рішень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус