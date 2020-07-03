ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смолій про свою відставку: це протест та червона лінія

Новини » Економіка     03.07.2020 - 15:52
Смолій про свою відставку: це протест та червона лінія
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Голова НБУ намагається зберегти незалежність центробанку

Національний банк України повинен зберіть незалежність. Своєю відставкою голова НБУ Яків Смолій прагне застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні.

Про це він заявив під час звіту в Раді.

"Це - протест. Це - сигнал. Це - попередження. Це - червона лінія", - сказав Смолій.

За його словами, наразі команда правління та кілька тисяч висококласних професіоналів залишаються працювати в НБУ, щоб зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, інституційну спроможність центрального банку.

"Однак вкрай важливо, щоб їх роботі припинили заважати, щоб президент, уряд та політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з центральним банком", - додав він.

За його словами, він залишає Національний банк цілісною інституцією зі стратегічним баченням, налагодженими процесами, сильною професійною командою.

"Я йду з високо піднятою головою. Залишаю НБУ під вашу відповідальність", - сказав Смолій у Раді.

Нагадаємо, увечері 1 липня глава НБУ Яків Смолій заявив, що подав у відставку через систематичний політичний тиск.

Під час звіту у Верховній раді він сказав, що на Національний банк України протягом останнього часу здійснюється систематичне політичний тиск та від НБУ вимагають певних рішень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся