Смолий обсуждал с Зеленским свою отставку

Яков Смолий обсуждал свою отставку с должности главы Национального банка с президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоялась несколько дней назад.

Об этом экс-глава НБУ сказал на брифинге.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - сказал он.

Смолий отметил, что подал заявление из-за систематического политического давления. По его словам, у него оставалось желание остаться на посту, чтобы сохранить независимость НБУ, "но возможностей уже не было".

Напомним, Яков Смолий подал заявление об отставке с должности главы НБУ вечером 1 июля. За его отставку Минфин отменил размещение евробондов на 1,75 млрд долларов.

Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.