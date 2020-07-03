Смолій обговорював з Зеленським свою відставку

Яків Смолій обговорював свою відставку з посади голови Національного банку з президентом Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася кілька днів тому.

Про це екс-голова НБУ сказав на брифінгу.

"Кілька днів назад у мене була зустріч з президентом України де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку", - сказав він.

Смолій зазначив, що подав заяву через систематичний політичний тиск. За його словами, у нього залишалося бажання залишитися на посаді, щоб зберегти незалежність НБУ, "але можливостей вже не було".

Нагадаємо, Яків Смолій подав заяву про відставку з посади голови НБУ увечері 1 липня. Через його відставку Мінфін скасував розміщення євробондів на 1,75 млрд доларів.

Верховна рада 3 липня відправила в відставку голову Національного банку України Якова Смолія.

Після цього на брифінгу Яків Смолій заявив, що на нарадах за участі президента та прем’єр-міністра від НБУ вимагали увімкнути "друкарський верстат" та довести курс до 30 гривень за долар.