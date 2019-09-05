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Смолий назвал условия для дальнейшего снижения учетной ставки

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Если правительство начнет реформы, НБУ будет снижать ставку

Национальный банк Украины продолжит цикл смягчения монетарной политики при условии устойчивого замедления инфляции к цели 5%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.

В то же время он заявил, что "правление Национального банка видит возможности для более быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ" и добавил, что важной предпосылкой является устойчивое замедление инфляции к цели.

"И наоборот, в случае реализации проинфляционных рисков, в частности из-за сохранения давления со стороны спроса, процесс смягчения монетарной политики будет постепенным", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,0% до 16,5% годовых с 6 августа.

Напомним, новое правительство Украины ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, выступая с трибуны Верховной рады перед своим назначением 29 августа, правительство не ставит под сомнение независимость Национального банка. "Их независимость является основой макростабильности, которую нельзя разрушать", - сказал он. При этом Гончарук хочет диалога правительства с НБУ, "чтобы они были не слишком консервативными, чтобы они отпускали иногда, иногда давали возможность немного больше снизить кредитную ставку".

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