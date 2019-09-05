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Смолій назвав умови для подальшого зниження облікової ставки

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Якщо уряд почне реформи, НБУ буде знижувати ставку

Національний банк України продовжить цикл пом'якшення монетарної політики за умови стійкого уповільнення інфляції до цілі 5%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, темп зниження облікової ставки до нейтрального рівня 8% залежатиме від ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього походження.

У той же час він заявив, що "правління Національного банку бачить можливості для швидшого зниження облікової ставки у разі прискорення реалізації структурних реформ" і додав, що важливою передумовою є стійке уповільнення інфляції до цілі.

"І навпаки, у разі реалізації проінфляційних ризиків, зокрема через збереження тиску з боку попиту, процес пом'якшення монетарної політики буде більш поступовим", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня.

Нагадаємо, новий уряд України ставить перед собою тактичну мету знизити ставки за кредитами. Як заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи з трибуни Верховної ради перед своїм призначенням 29 серпня, уряд не ставить під сумнів незалежність Національного банку. "Їх незалежність є основою макростабільності, яку не можна руйнувати", - сказав він. При цьому Гончарук хоче діалогу уряду з НБУ, "щоб вони були не занадто консервативними, щоб вони відпускали іноді, іноді давали можливість трохи більше знизити кредитну ставку".

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