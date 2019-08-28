Смолий назвал цель действий НБУ на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) покупкой или продажей валюты на межбанковском валютном рынке пытается снизить колебания курса. Об этом заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Как отметил Смолий, НБУ не может ставить цель покупать валюты больше или меньше, чем позволяет рынок.

"Большая покупка сформировала бы дефицит валюты, переломила тренд курса и гривна начала бы обесцениваться. Это не является нашей целью. Наша цель - не допустить большой волатильности курса, поскольку это плохо сказывается на ценовой стабильности", - добавил глава НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с начала года до 27 августа купил на межбанке валюты на 3,206 долларов и продал на 248 млн долларов.

Как заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, Национальный банк выкупил практически всю валюту, которую нерезиденты перечислили в Украину для покупки ОВГЗ. В то же время, как отметил заместитель председателя НБУ, цель центробанка не влияние на курсообразование, а пополнения резервов и недопущения резких колебаний.