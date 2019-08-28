Смолій назвав мету дій НБУ на валютному ринку

Національний банк України (НБУ) купівлею або продажем валюти на міжбанківському валютному ринку намагається знизити коливання курсу. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

Як зазначив Смолій, НБУ не може ставити мету купувати валюти більше або менше, аніж дозволяє ринок.

"Більша купівля сформувала б дефіцит валюти, переламала тренд курсу і гривня почала би знецінюватися. Це не є нашою ціллю. Наша ціль - не допустити великої волатильності курсу, оскільки це погано позначається на ціновій стабільності", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з початку року до 27 серпня купив на міжбанку валюти на 3,206 млрд доларів і продав на 248 млн доларів.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП. У той же час, як зазначив заступник голови НБУ, мета центробанку не вплив на курсоутворення, а поповнення резервів і недопущення різких коливань.