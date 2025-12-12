У Смоленську ТЕЦ, у Ярославлі НПЗ: невідомі дрони знову атакували Росію

Ярославль у РФ атакували невідомі дрони в ніч на 12 грудня. Місцеві повідомили в пабліках, що під удар потрапив НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На кадрах видно заграву, пожежу і чорний густий дим.

Один із пабліків пише, що близько 7 вибухів прогриміло над Ярославлем. Повідомлялося про дим над одним із районів, а також було чути незрозумілий гул у небі.

Місцеві розповіли, що всього було чутно 5-7 вибухів над містом, а також звук мотора в небі. Над деякими районами було видно спалахи.

Повідомляється, що дронові атаки на місто здійснюються вже другий день.

Також відомо, що в Смоленську РФ тривалий час тривала повітряна тривога, її було оголошено ще з вечора. Невідомо, чи пов'язано це з атакою дронів і чи вражена взагалі ТЕЦ, хоча попередньо про це повідомлялося.