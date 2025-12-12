В Смоленске ТЭЦ, в Ярославле НПЗ: неизвестные дроны снова атаковали Россию
Ярославль в РФ атаковали неизвестные дроны в ночь на 12 декабря. Местные сообщили в пабликах, что под удар попал НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
На кадрах видно зарево, пожар и черный густой дым.
Один из пабликов пишет, что около 7 взрывов прогремело над Ярославлем. Сообщалось о дыме над одним из районов, а также был слышен непонятный гул в небе.
Местные рассказали, что всего было слышно 5-7 взрывов над городом, а также звук мотора в небе. Над некоторыми районами были видны вспышки.
Сообщается, что дроновые атаки на город осуществляются уже второй день.
Также известно, что в Смоленске РФ длительное время продолжалась воздушная тревога, ее было объявлено еще с вечера. Неизвестно, связано ли это с атакой дронов и поражена ли вообще ТЭЦ, хотя предварительно об этом сообщалось.
Напомним, Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области полностью прекратил работу после ударов украинских ударных беспилотников, которые произошли ночью 5 декабря.
Еще сообщалось, что в ночь на 6 декабря ВСУ нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские беспилотники поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.