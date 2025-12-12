В Смоленске ТЭЦ, в Ярославле НПЗ: неизвестные дроны снова атаковали Россию

Ярославль в РФ атаковали неизвестные дроны в ночь на 12 декабря. Местные сообщили в пабликах, что под удар попал НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На кадрах видно зарево, пожар и черный густой дым.

Один из пабликов пишет, что около 7 взрывов прогремело над Ярославлем. Сообщалось о дыме над одним из районов, а также был слышен непонятный гул в небе.

Местные рассказали, что всего было слышно 5-7 взрывов над городом, а также звук мотора в небе. Над некоторыми районами были видны вспышки.

Сообщается, что дроновые атаки на город осуществляются уже второй день.

Также известно, что в Смоленске РФ длительное время продолжалась воздушная тревога, ее было объявлено еще с вечера. Неизвестно, связано ли это с атакой дронов и поражена ли вообще ТЭЦ, хотя предварительно об этом сообщалось.