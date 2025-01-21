У Смоленську пролунала серія на тлі атаки дронів: що відомо

У Смоленську (РФ) у ніч проти 21 січня пролунали вибухи. В районі міста фіксували безпілотники, й працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна та російські Telegram-канали.
Влада цього російського регіону заявляла про загрозу атаки із використанням безпілотників ще ввечері напередодні.
Пізніше у смоленських пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які було чути у місті. Заявляють, що вибухів було щонайменше сім.
Як пишуть Telegram-канали Mash, Shot та Baza, у Смоленську працювала ППО, й начебто один з дронів врізався у дах житлового будинку на Автозаводській вулиці у Задніпровському районі міста.
При цьому росмедіа розповідають, що задіяні в повітряній атаці на Смоленськ безпілотники були українськими.
Також в російських соцмережах висловлюють припущення, що ціллю для дронів, вірогідно, був смоленський НПЗ Ярцево.
Разом з тим в моніторингових групах пишуть, що попередньо атака була на Смоленський авіаційний завод.
За попередніми даними, у місті постраждалих немає. Також в мережі розповідають, що вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку, куди впав безпілотник.
Також росмедіа розповідають, що у Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.
Губернатор Смоленської області заявив, що триває атака "українських БПЛА" в регіоні.
"В обласному центрі працює ППО. Зберігайте спокій та уникайте відкритих просторів", - йдеться в його публікації в Telegram-каналі.
Пізніше Тг-канал Mash написав про те, що у Смоленську у кількох будинках зникло світло та вона на тлі "масованої" атаки дронів.
Також ресурс розповідає, що до багатоповерхівки, на дах якої впав один з безпілотників, приїхали "кілька карет швидкої допомоги та пожежники".
Пізніше в мережі показали кадри про пожежу, яка сталася на одному з цехів Смоленського авіазаводу.
Як повідомлялося раніше, ввечері 20 січня у російському місті Ліски Воронезької знову поскаржилися на атаку безпілотників та вибухи. В районі нафтобази спалахнула пожежа.
Додамо, що нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області палала кілька днів після удару дронів, завданого ще 16 січня.
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