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У Смоленську пролунала серія на тлі атаки дронів: що відомо

Ілюстративне фото: у Смоленську пролунали вибухи через атаку дронів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Смоленську (РФ) у ніч проти 21 січня пролунали вибухи. В районі міста фіксували безпілотники, й працювали сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна та російські Telegram-канали.

Влада цього російського регіону заявляла про загрозу атаки із використанням безпілотників ще ввечері напередодні.

Пізніше у смоленських пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які було чути у місті. Заявляють, що вибухів було щонайменше сім.

Як пишуть Telegram-канали Mash, Shot та Baza, у Смоленську працювала ППО, й начебто один з дронів врізався у дах житлового будинку на Автозаводській вулиці у Задніпровському районі міста.

При цьому росмедіа розповідають, що задіяні в повітряній атаці на Смоленськ безпілотники були українськими.

Також в російських соцмережах висловлюють припущення, що ціллю для дронів, вірогідно, був смоленський НПЗ Ярцево.

Разом з тим в моніторингових групах пишуть, що попередньо атака була на Смоленський авіаційний завод.

За попередніми даними, у місті постраждалих немає. Також в мережі розповідають, що вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку, куди впав безпілотник.

Також росмедіа розповідають, що у Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.

Губернатор Смоленської області заявив, що триває атака "українських БПЛА" в регіоні.

"В обласному центрі працює ППО. Зберігайте спокій та уникайте відкритих просторів", - йдеться в його публікації в Telegram-каналі.

Оновлено: проблеми з водою та електрикою у Смоленську

Пізніше Тг-канал Mash написав про те, що у Смоленську у кількох будинках зникло світло та вона на тлі "масованої" атаки дронів.

Також ресурс розповідає, що до багатоповерхівки, на дах якої впав один з безпілотників, приїхали "кілька карет швидкої допомоги та пожежники".

Оновлено: пожежа на Смоленському авіазаводі

Пізніше в мережі показали кадри про пожежу, яка сталася на одному з цехів Смоленського авіазаводу.

 

 

Як повідомлялося раніше, ввечері 20 січня у російському місті Ліски Воронезької знову поскаржилися на атаку безпілотників та вибухи. В районі нафтобази спалахнула пожежа.

Додамо, що нафтобаза "Ліскінська" у Воронезькій області палала кілька днів після удару дронів, завданого ще 16 січня.

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СмоленскВибухиАтака дронів