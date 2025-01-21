У Смоленську пролунала серія на тлі атаки дронів: що відомо

Влада цього російського регіону заявляла про загрозу атаки із використанням безпілотників ще ввечері напередодні.

Пізніше у смоленських пабліках стали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, які було чути у місті. Заявляють, що вибухів було щонайменше сім.

Як пишуть Telegram-канали Mash, Shot та Baza, у Смоленську працювала ППО, й начебто один з дронів врізався у дах житлового будинку на Автозаводській вулиці у Задніпровському районі міста.

При цьому росмедіа розповідають, що задіяні в повітряній атаці на Смоленськ безпілотники були українськими.

Також в російських соцмережах висловлюють припущення, що ціллю для дронів, вірогідно, був смоленський НПЗ Ярцево.

Разом з тим в моніторингових групах пишуть, що попередньо атака була на Смоленський авіаційний завод.

За попередніми даними, у місті постраждалих немає. Також в мережі розповідають, що вибуховою хвилею вибило вікна на останньому поверсі будинку, куди впав безпілотник.

Також росмедіа розповідають, що у Смоленську на тлі дронової атаки спалахнули кілька пожеж.

Губернатор Смоленської області заявив, що триває атака "українських БПЛА" в регіоні.

"В обласному центрі працює ППО. Зберігайте спокій та уникайте відкритих просторів", - йдеться в його публікації в Telegram-каналі.

Оновлено: проблеми з водою та електрикою у Смоленську

Пізніше Тг-канал Mash написав про те, що у Смоленську у кількох будинках зникло світло та вона на тлі "масованої" атаки дронів.

Також ресурс розповідає, що до багатоповерхівки, на дах якої впав один з безпілотників, приїхали "кілька карет швидкої допомоги та пожежники".

Оновлено: пожежа на Смоленському авіазаводі

Пізніше в мережі показали кадри про пожежу, яка сталася на одному з цехів Смоленського авіазаводу.