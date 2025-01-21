В Смоленске прозвучала серия на фоне атаки дронов: что известно

В Смоленске (РФ) в ночь на 21 января прогремели взрывы. В районе города фиксировали беспилотники, и работали силы и средства противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Смоленской области Василия Анохина и российские Telegram-каналы.
Власти этого российского региона заявляли об угрозе атаки с использованием беспилотников еще вечером накануне.
Позже в смоленских пабликах стали появляться сообщения о звуках взрывов, которые были слышны в городе. Заявляют, что взрывов было по меньшей мере семь.
Как пишут Telegram-каналы Mash, Shot и Baza, в Смоленске работала ПВО, и якобы один из дронов врезался в крышу жилого дома на Автозаводской улице в Заднепровском районе города.
При этом росмедиа рассказывают, что задействованные в воздушной атаке на Смоленск беспилотники были украинскими.
Также в российских соцсетях высказывают предположение, что целью для дронов, вероятно, был смоленский НПЗ Ярцево.
Вместе с тем в мониторинговых группах пишут, что предварительно атака была на Смоленский авиационный завод.
По предварительным данным, в городе пострадавших нет. Также в сети рассказывают, что взрывной волной выбило окна на последнем этаже дома, куда упал беспилотник.
Также росмедиа рассказывают, что в Смоленске на фоне дроновой атаки вспыхнули несколько пожаров.
Губернатор Смоленской области заявил, что продолжается атака "украинских БПЛА" в регионе.
"В областном центре работает ПВО. Сохраняйте спокойствие и избегайте открытых пространств", - говорится в его публикации в Telegram-канале.
Позже Тг-канал Mash написал о том, что в Смоленске в нескольких домах исчез свет и она на фоне "массированной" атаки дронов.
Также ресурс рассказывает, что в многоэтажку, на крышу которой упал один из беспилотников, приехали "несколько карет скорой помощи и пожарные".
Позже в сети показали кадры о пожаре, произошедшем на одном из цехов Смоленского авиазавода.
Как сообщалось ранее, вечером 20 января в российском городе Лиски Воронежской снова пожаловались на атаку беспилотников и взрывы. В районе нефтебазы вспыхнул пожар.
Добавим, что нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области пылала несколько дней после удара дронов, нанесенного еще 16 января.
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