ua en ru
Пн, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області

Понеділок 20 січня 2025 22:15
UA EN RU
Росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області Ілюстративне фото: росіяни заявили про атаку дронів на нафтобазу у Воронезької області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Жителі міста Ліски Воронезької області, Росія, поскаржились на атаку безпілотників. У місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

За словами місцевих було чути щонайменше 4 вибухи і видно полум'я в районі нафтобази.

Пізніше голова Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в Ліскінському районі було виявлено, знищено і придушено кілька дронів. Однак внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, щойно це буде безпечно.

Вибухи в Росії

Раніше ми писали про те, що в ніч на 18 січня українські воїни завдали низки ударів по об'єктах росіян. Так, дрони ГУР уразили нафтобазу в Тульській області. За даними РБК-Україна, зафіксовано щонайменше десять влучних "прильотів".

За даними Генштабу, Сили спецоперацій атакували базу "Роснєфті" у населеному пункті Людинове Калузької області. Там виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Воронежская область Атака дронів
NEWS
Зеленський про інавгурацію Трампа: Україна готова працювати зі США для досягнення миру
Зеленський про інавгурацію Трампа: Україна готова працювати зі США для досягнення миру
DAILY
Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори
Мілан Лєліч, Роман Кот Нова ера. Чого чекати Україні після інавгурації Трампа і чи почнуться мирні переговори