У Смоленській області дрони атакували нафтобазу, спалахнула пожежа

У місті Ярцево Смоленської області (РФ) у ніч проти 31 грудня відбулася повітряна атака із застосуванням безпілотників. Внаслідок цього була уражена місцева нафтобаза, й на об'єкті сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Ярцевського району Смоленської області Романа Захарова.
За словами російського чиновника, об'єкт паливно-енергетичного комплексу атакували "українські БПЛА".
"Внаслідок атаки противника сталися займання. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я", - написав глава Ярцевського району.
Також Захаров розповів, що розслідуванням "цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи".
Крім того, керівник району закликав місцевих мешканців не знімати та не викладати в мережі кадри щодо атаки безпілотників, роботи ППО тощо.
Між тим в інтернеті вже з'явилися відео та фото про дроновий удар в районі н.п. Ярцево, та про палаючу нафтобазу.
Додамо, що російські медіа також писали про повітряну атаку в Орлі цієї ночі. Проте місцева влада наразі не коментувала дану інформацію.
Нагадаємо, у РФ скаржаться на дронові атаки у Смоленській області далеко не вперше. Так, наприклад, раніше повідомлялося про удар БПЛА та пожежу в цьому регіоні в ніч на 15 вересня.
У червні російська сторона також заявляла про атаку дронів на військові об'єкти в Смоленській області.
А у квітні в Смоленській області через удар безпілотників також палала нафтобаза - і також в Ярцевському районі. Додамо, ту потужну пожежу на нафтобазі у Смоленській області зафіксував супутник.
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