У Смоленській області дрони атакували нафтобазу, спалахнула пожежа

За словами російського чиновника, об'єкт паливно-енергетичного комплексу атакували "українські БПЛА".

"Внаслідок атаки противника сталися займання. Наразі на місці події працюють розрахунки МНС та ліквідують відкрите полум'я", - написав глава Ярцевського району.

Також Захаров розповів, що розслідуванням "цієї ситуації займаються спеціальні служби та компетентні органи".

Крім того, керівник району закликав місцевих мешканців не знімати та не викладати в мережі кадри щодо атаки безпілотників, роботи ППО тощо.

Між тим в інтернеті вже з'явилися відео та фото про дроновий удар в районі н.п. Ярцево, та про палаючу нафтобазу.

Додамо, що російські медіа також писали про повітряну атаку в Орлі цієї ночі. Проте місцева влада наразі не коментувала дану інформацію.