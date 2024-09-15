Росіяни кажуть, що їх атакували дрони. У Смоленській області зафіксували пожежу (відео)

Росіяни поскаржилися на атаку дронів в ніч на 15 вересня. У Смоленській області помітили пожежу, хоча влада замовчує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Як стверджують у російському Міноборони, протиповітряна оборона нібито виявила 29 дронів вночі. Росіяни запевняють, що їх всі було знищено.

З них 15 нібито збили над територією Брянської області, п'ять - над Курською областю, чотири - над Смоленською областю, два - над Орловською областю і по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.

Губернатор Смоленської області теж заявляє про атаку дронів, які нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає.

Проте у мережі опублікували кадри серйозної пожежі у Смоленській області після вибухів.