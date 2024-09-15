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Росіяни кажуть, що їх атакували дрони. У Смоленській області зафіксували пожежу (відео)

Смоленськ, Неділя 15 вересня 2024 09:14
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Росіяни кажуть, що їх атакували дрони. У Смоленській області зафіксували пожежу (відео) Фото: у Смоленській області пожежа після нібито збиття дронів (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни поскаржилися на атаку дронів в ніч на 15 вересня. У Смоленській області помітили пожежу, хоча влада замовчує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Як стверджують у російському Міноборони, протиповітряна оборона нібито виявила 29 дронів вночі. Росіяни запевняють, що їх всі було знищено.

З них 15 нібито збили над територією Брянської області, п'ять - над Курською областю, чотири - над Смоленською областю, два - над Орловською областю і по одному - над територіями Бєлгородської, Калузької, і Ростовської областей.

Губернатор Смоленської області теж заявляє про атаку дронів, які нібито відбивали у Рославльському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає.

Проте у мережі опублікували кадри серйозної пожежі у Смоленській області після вибухів.

Спецоперації української розвідки

Нагадаємо, українські розвідники провели вже десятки спецоперацій, атакують об'єкти на території Росії, які допомагають підтримувати війну проти України. Йдеться про аеродроми, нафтобази, НПЗ, обороні підприємства тощо.

На початку вересня дрони СБУ вдарили по складу з боєприпасами та технікою у Воронезькій області. Там спалахнула масштабна пожежа з детонацією.

За слова керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, українські дрони можуть вражати військові об’єкти в Росії на відстані до 1800 км.

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