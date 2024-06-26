В РФ поскаржилися на атаку дронів на військові об'єкти в Смоленській області

В Смоленській області(Російська Федерація) у ніч проти 26 червня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито атаку безпілотників. Цілями безпілотників стали якісь військові об'єкти в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Смоленської області Василя Анохіна та Міноборони РФ .

У відомстві країни-агресора традиційно звітують про відбиття повітряного нападу. А в самому нальоті дронів РФ звинувачує Україну.

У звіті російського відомства стверджується про нібито знищення засобами ППО двох безпілотників літакового типу над територією Смоленської області.

Між тим губернатор регіону розповів, що область зазнала атаки двох дронів близько 04:00 за місцевим часом.

"Противник намагався атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі", - йдеться в публікації чиновника у Telegram.

За його словами, безпілотники були "придушені" силами ППО, і що "жертв та руйнувань немає", але "на місцях працюють оперативні служби".

Атаки дронів у Смоленській області

Нагадаємо, повідомлення про пожежі та вибухи внаслідок атак безпілотників у цьому регіоні РФ з'являються далеко не вперше.

Так, наприклад, перед тим про наліт БПЛА над Смоленськом та Ярцевим, та про роботу ППО, місцевий губернатор розповідав 23 червня вночі.

Раніше також було відомо про пожежу на нафтобазі в Смоленській області 24 квітня - вогняна НП сталася на цьому об'єкті також через дроновий удар.

Додамо, джерела РБК-Україна повідомили, що безпілотники СБУ у ніч проти 24 червня атакували дві нафтобази у Смоленській області, а на даних базах зберігалось 26 тисяч кубометрів палива країни-агресора.

А от у січні джерела видання у спецслужбах розповіли, що ГУР Міноборони України стоїть за атакою дронів на авіаремонтний завод у Смоленській області. Підприємство займається виробництвом та ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Також джерело РБК-Україна уточнило, що у жовтні 2023 року його атакували дрони, це також була операція ГУР МОУ.