Смоленская катастрофа: суд обязал Валенсу извиниться перед братом погибшего Качиньского

Фото: Ярослав Качиньский (Wikimedia)

Экс-президент назвал брата погибшего Качиньского "смоленским убийцей

В Гданьске окружной суд приказал экс-президенту Польши Леху Валенсе извиниться перед главой правящей партии Право и справедливость Ярославом Качиньским за обвинения в Смоленской катастрофе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Ранее Валенса сделал публичное заявление, что именно Ярослав Качиньский выдал разрешение на посадку президентского самолета 10 апреля 2010 года. Экс-президент назвал брата погибшего Качиньского "смоленским убийцей".

Также он обвинил брата президента в том, что именно тот сфабриковал так называемое дело Болека о сотрудничестве экс-президента с советскими спецслужбами. Кроме того, Валенса заявлял, что Качиньский страдает психической болезнью.

Ярослав Качиньский требовал от Валенсы публичных извинений и 30 тысяч злотых, которые экс-президент должен был перечислить в фонд борьбы с онкологическими заболеваниями в Варшаве.

Суд решил, что Валенса должен только публично извиниться и заявить следующее: "Прошу прощения у господина Ярослава Качиньского за то, что в моих публичных заявлениях в период от апреля 2015 до мая 2017 года я выдвинул против него обвинения, что Ярослав Качиньский, осознавая неподходящие погодные условия во время полета польской делегации в Смоленск, выдал рекомендацию к посадке самолета, чем привел к авиакатастрофе 10 апреля 2010 года, а своими последующими действиями пытался переложить ответственность за Смоленскую катастрофу на других лиц. Этими словами я навредил доброму имени и достоинству господина Ярослава Качиньского. Лех Валенса".

Напомним, парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно приняла резолюцию, в которой осуждает действия Российской Федерацииї (РФ) в Смоленской авиакатастрофе.