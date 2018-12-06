Смоленська катастрофа: суд зобов'язав Валенсу вибачитися перед братом загиблого Качиньського

Фото: Ярослав Качинський (Wikimedia)

Екс-президент назвав брата загиблого Качиньського "смоленським вбивцею"

У Гданську окружний суд наказав екс-президенту Польщі Леху Валенсі вибачитися перед головою правлячої партії "Право і справедливість" Ярославом Качинським за звинувачення в Смоленській катастрофі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на RMF24.

Раніше Валенса зробив публічну заяву, що саме Ярослав Качиньський видав дозвіл на посадку президентського літака 10 квітня 2010 року. Екс-президент назвав брата загиблого Качиньського "смоленським вбивцею".

Також він звинуватив брата президента в тому, що саме той сфабрикував так звану справу Болека про співпрацю екс-президента з радянськими спецслужбами. Крім того, Валенса заявляв, що Качиньський страждає психічною хворобою.

Ярослав Качинський вимагав від Валенси публічних вибачень і 30 тисяч злотих, які екс-президент повинен був перерахувати у фонд боротьби з онкологічними захворюваннями у Варшаві.

Суд вирішив, що Валенса повинен тыльки публічно вибачитися і заявити наступне: "Прошу вибачення у пана Ярослава Качиньського за те, що в моїх публічних заявах в період від квітня до травня 2015 2017 року я висунув проти нього звинувачення, що Ярослав Качиньський, усвідомлюючи невідповідні погодні умови під час польоту польської делегації в Смоленськ, видав рекомендацію до посадки літака, чим привів до авіакатастрофі 10 квітня 2010 року, а своїми подальшими діями намагався перекласти відповідальність за Смоленську катастрофу на інших осіб. Цими словами я нашкодив доброму імені і гідності пана Ярослава Качиньського. Лех Валенса".

Нагадаємо, парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно прийняла резолюцію, в якій засуджує дії Російської Федерацииї (РФ) у Смоленській авіакатастрофі.