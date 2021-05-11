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Смогут ли украинцы, привитые не одобренными в ЕС вакцинами, ездить в Европу: ответ Шмыгаля

Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что вакцины от коронавируса Covishield, Sinovac и NovaVax, которые используются в Украине, будут в скором времени зарегистрированы в Европейском союзе. Это позволит украинцам, которые привились этими вакцинами, путешествовать в ЕС.

Об этом Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина.

"Важно, что и Astrazeneca и Pfizer одобрены ВОЗ. Sinovac может быть одобрен в ближайшее время и уже сейчас его одобрили многие передовые страны. Вопрос их регистрации в ЕС на повестке дня. И Covishield, и Sinovac рассматриваются, документы приняты и будут рассматриваться Европейским союзом", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, все вакцины, которые одобрены ВОЗ, будут "одобрены всеми цивилизованными странами".

"Тем более, что ими вакцинируется и часть людей в европейских странах. Венгрия, например. Поэтому это вопрос времени и технических и бюрократических процедур. Убежден, эти вакцины будут зарегистрированы, давайте подождем", - добавил глава Кабмина.

Напомним, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами. Пока в Евросоюзе зарегистрировали лишь четыре вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson и AstraZeneca.

Как писало РБК-Украина, днями регулятор ЕС начал обзор вакцины Sinovac, которую применяет Украина.

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Новости Украины ЕвросоюзпутешествиеДенис ШмыгальВакцина от коронавируса