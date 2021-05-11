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Чи зможуть українці, щеплені не схваленими в ЄС вакцинами, їздити в Європу: відповідь Шмигаля

Автор: Сергій Щербина, Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що вакцини від коронавірусу Covishield, Sinovac і NovaVax, які використовуються в Україні, будуть незабаром зареєстровані в Європейському Союзі. Це дозволить українцям, які прищепилися цими вакцинами, подорожувати в ЄС.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Важливо, що і Astrazeneca і Pfizer схвалені ВООЗ. Sinovac може бути схвалений найближчим часом і вже зараз його схвалили багато передових країн. Питання їх реєстрації в ЄС на порядку денному. І Covishield, і Sinovac розглядаються, документи прийняті і будуть розглядатися Європейським союзом", - заявив прем'єр.

За словами Шмигаля, всі вакцини, які схвалені ВООЗ, будуть "схвалені всіма цивілізованими країнами".

"Тим більше, що ними вакцинується і частина людей в європейських країнах. Угорщина, наприклад. Тому це питання часу і технічних і бюрократичних процедур. Переконаний, ці вакцини будуть зареєстровані, давайте почекаємо", - додав глава Кабміну.

Нагадаємо, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами. Поки в Євросоюзі зареєстрували лише чотири вакцини-Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.

Як писало РБК-Україна, днями регулятор ЄС розпочав огляд вакцини Sinovac, яку застосовує Україна.

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Новини України ЕвросоюзпутешествиеДенис ШмигальВакцина від коронавірусу