Не смогли отправить ни один патруль: боевики продолжают препятствовать ОБСЕ на Донбассе

Боевики продолжают препятствовать работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Работа наблюдателей затруднена из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, которые контролируют оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 20 октября.
Отмечается, что из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецком патрульном центре, им не удается отправить ни один патруль для выполнения задач миссии.
"Из-за продолжающейся акции протеста в Донецке миссии не удалось направить
оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных мандатом миссии задач", - говорится в сообщении.
Кроме того, боевики на своих блокпостах продолжают препятствовать работе наблюдателей - патрули ОБСЕ не пускают на неподконтрольные территории под разными предлогами.
К примеру, на блокпосте южнее моста вблизи Станицы Луганской член вооруженных формирований не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования с теми, кому принадлежит фактический контроль.
Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров".
На железнодорожной станции "Червона Могила" в Вознесеновке боевик прогнал наблюдателей, заявив, что находиться на станции разрешено только несколько минут.
Также сообщается о случаях глушения беспилотников ОБСЕ в районе н. п. Обозное и Александровск.
Напомним, что глава ОБСЕ выразила озабоченность ситуацией на Донбассе. Она призвала боевиков разблокировать сотрудников в Донецке.