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Глава ОБСЕ призвала разблокировать миссию на Донбассе: немедленно устраните препятствия

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Среда 20 октября 2021 21:15
Глава ОБСЕ призвала разблокировать миссию на Донбассе: немедленно устраните препятствия Фото: глава ОБСЕ Анн Линде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность по поводу блокировки Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Они призвали к немедленному устранению всех препятствий, чтобы Миссия могла продолжать выполнять свою работу по урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

При этом в ОБСЕ призвали все стороны обеспечить оперативное выполнение всех своих обязательств и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации и урегулирования ситуации.

"Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу Миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, минскими соглашениями и Общими согласованными выводами нормандского саммита", - заявила Линде.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

После чего стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии в Горловке, однако о Донецке речи не шло.

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