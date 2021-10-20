Глава ОБСЕ призвала разблокировать миссию на Донбассе: немедленно устраните препятствия

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили глубокую озабоченность по поводу блокировки Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Они призвали к немедленному устранению всех препятствий, чтобы Миссия могла продолжать выполнять свою работу по урегулированию на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ .

При этом в ОБСЕ призвали все стороны обеспечить оперативное выполнение всех своих обязательств и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации и урегулирования ситуации.

"Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу Миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины в соответствии с ее мандатом, минскими соглашениями и Общими согласованными выводами нормандского саммита", - заявила Линде.