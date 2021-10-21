Не змогли відправити жоден патруль: бойовики продовжують перешкоджати ОБСЄ на Донбасі

Відзначається, що через блокування співробітників ОБСЄ в Донецькому патрульному центрі, їм не вдається відправити жоден патруль для виконання завдань місії.

"Через триваючу акцію протесту в Донецьку місії не вдалося направити

звідти жоден патруль для виконання передбачених мандатом місії завдань", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики на своїх блокпостах продовжують перешкоджати роботі спостерігачів - патрулі ОБСЄ не пускають на непідконтрольні території під різними приводами.

Наприклад, на блокпості південніше мосту поблизу Станиці Луганської член збройних формувань не пропустив патруль до мосту, пославшись на відсутність попереднього узгодження з тими, кому належить фактичний контроль.

Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань наказав спостерігачам покинути цей район, пославшись на "накази від командирів".

На залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці бойовик прогнав спостерігачів, заявивши, що перебувати на станції дозволено тільки кілька хвилин.

Також повідомляється про випадки глушіння безпілотників ОБСЄ в районі н.п. Обозне та Олександрівськ.