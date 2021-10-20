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Оккупанты продолжают блокировать работу миссии ОБСЕ в Донецке

Новина українською →
Донбасс, Среда 20 октября 2021 12:37
Оккупанты продолжают блокировать работу миссии ОБСЕ в Донецке Фото: оккупанты продолжают блокировать работу миссии ОБСЕ в Донецке (twitter.com/osce_smm)
Автор: Мария Кучерявец

Боевики продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Продолжается блокирование офиса миссии в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Продолжается блокирование офиса Миссии в Донецке, СММ не удалось отправить оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных ее мандатом задач, что ключевым образом влияет на качество ее работы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ОБСЕ удалось зафиксировать 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных за пределами определенных районов отвода.

В частности, в районе Терновое, было обнаружено:

  • 22 танка,
  • 48 боевых бронемашин.

"Сосредоточение боевой техники в таком количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания двух батальйонно-тактических групп с целью усиления подразделений на линии разграничения", - отмечают в штабе.

В то же время украинские военные находятся на ранее определенных позициях и придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на Донбассе из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке.

После чего стало известно, что оккупанты перестали блокировать работу миссии в Горловке, однако о Донецке речи не шло.

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ОБСЕ Оккупированные территории Боевики на Донбассе
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