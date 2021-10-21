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Не смогли отправить ни один патруль: боевики продолжают препятствовать ОБСЕ на Донбассе

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Украина, Четверг 21 октября 2021 07:08
Не смогли отправить ни один патруль: боевики продолжают препятствовать ОБСЕ на Донбассе Фото: боевики продолжают препятствовать работе ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики продолжают препятствовать работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Донбассе. Работа наблюдателей затруднена из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецке и других препятствий на неподконтрольных территориях, которые контролируют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 20 октября.

Отмечается, что из-за блокировки сотрудников ОБСЕ в Донецком патрульном центре, им не удается отправить ни один патруль для выполнения задач миссии.

"Из-за продолжающейся акции протеста в Донецке миссии не удалось направить
оттуда ни один патруль для выполнения предусмотренных мандатом миссии задач", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики на своих блокпостах продолжают препятствовать работе наблюдателей - патрули ОБСЕ не пускают на неподконтрольные территории под разными предлогами.

К примеру, на блокпосте южнее моста вблизи Станицы Луганской член вооруженных формирований не пропустил патруль к мосту, сославшись на отсутствие предварительного согласования с теми, кому принадлежит фактический контроль.

Также в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки член вооруженных формирований приказал наблюдателям покинуть этот район, сославшись на "приказы от командиров".

На железнодорожной станции "Червона Могила" в Вознесеновке боевик прогнал наблюдателей, заявив, что находиться на станции разрешено только несколько минут.

Также сообщается о случаях глушения беспилотников ОБСЕ в районе н. п. Обозное и Александровск.

Напомним, что глава ОБСЕ выразила озабоченность ситуацией на Донбассе. Она призвала боевиков разблокировать сотрудников в Донецке.

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