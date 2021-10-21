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Не змогли відправити жоден патруль: бойовики продовжують перешкоджати ОБСЄ на Донбасі

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 07:08
Не змогли відправити жоден патруль: бойовики продовжують перешкоджати ОБСЄ на Донбасі Фото: бойовики продовжують перешкоджати роботі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики продовжують перешкоджати роботі Організації з безпеки і співробітництва в Європі на Донбасі. Робота спостерігачів ускладнена через блокування співробітників ОБСЄ в Донецьку та інших перешкод на непідконтрольних територіях, які контролюють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 20 жовтня.

Відзначається, що через блокування співробітників ОБСЄ в Донецькому патрульному центрі, їм не вдається відправити жоден патруль для виконання завдань місії.

"Через триваючу акцію протесту в Донецьку місії не вдалося направити
звідти жоден патруль для виконання передбачених мандатом місії завдань", - йдеться в повідомленні.

Крім того, бойовики на своїх блокпостах продовжують перешкоджати роботі спостерігачів - патрулі ОБСЄ не пускають на непідконтрольні території під різними приводами.

Наприклад, на блокпості південніше мосту поблизу Станиці Луганської член збройних формувань не пропустив патруль до мосту, пославшись на відсутність попереднього узгодження з тими, кому належить фактичний контроль.

Також у пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки член збройних формувань наказав спостерігачам покинути цей район, пославшись на "накази від командирів".

На залізничній станції "Червона Могила" у Вознесенівці бойовик прогнав спостерігачів, заявивши, що перебувати на станції дозволено тільки кілька хвилин.

Також повідомляється про випадки глушіння безпілотників ОБСЄ в районі н.п. Обозне та Олександрівськ.

Нагадаємо, що глава ОБСЄ висловила заклопотаність ситуацією на Донбасі. Вона закликала бойовиків розблокувати співробітників у Донецьку.

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