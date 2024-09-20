Смог у столиці. Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди та що з цим робити

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Чому якість повітря в Києві б'є антирекорди

Погіршення якості повітря у столиці зафіксували станом на 7 годину ранку п'ятниці, 20 вересня. У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА уточнили, що в повітрі Києва фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

Згодом стало відомо, що, згідно з даними провідного світового постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, столиця України на деякий час посіла перше місце серед міст світу - через незадовільну якість повітря.

175 пунктів, зафіксованих у Києві, свідчать про те, що повітря в місті - "нездорове".

Позиція Києва в антирейтингу (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Завідуючий відділом Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Оперчук у коментарі РБК-Україна пояснив, що така ситуація склалась на тлі декількох причин:

через горіння торфяників навколо столиці

через теплу, суху та безвітряну погоду, що спостерігається впродовж вересня

"Причина забруднення повітря - те, що одночасно зійшлося відразу багато факторів в одному місці", - зауважив він.

Оперчук пояснив, що зараз навколо Києва горять торфяники. Крім того, в ранковий час багато людей сідає у транспорт і їде у столицю на роботу. Насамкінець, свою роль відіграє також і погода.

"Я живу у приміській зоні. І зранку температура була на рівні 5-6 градусів тепла, і повна безвітряність. Тобто склалися всі умови для того, щоб всі гази, які виділяються і пожеж, і з автомобільних газів, нікуди не розсіювалися", - зауважив експерт.

За його словами, при такій погоді "немає температурної інверсії" - щоб ці шкідливі речовини йшли вгору. Натомість їх буквально "притисло" до землі. Отже, це і є основними причинами того, що повітря в місті стало таким забрудненим.

"Хто живе в Києві давно, той знає, які в нас були критичні моменти із забрудненням повітря у 2019-му, 2020-му роках, коли навколо міста також горіли торфяники, як тільки починалась осінь. Ситуація тоді була аналогічна, а то ще й складніша. Цього разу у вересні ми також спостерігаємо теплу погоду, вітру немає. Опади також практично відсутні, повітря тепле та сухе. До того ж не варто забувати, що тривають бойові дії. Пожежі виникають, росіяни цьому сприяють - спеціально створюють підпали. На жаль, треба бути готовими до того, що подібні ситуації можуть виникати й у майбутньому", - наголосив співрозмовник.

Ситуацію з повітрям у Києві можна побачити неозброєним оком (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У прес-службі МВС України у Facebook повідомили також, що задимлення спричинене зміною вітру та незначними осередками пожеж в екосистемах - зокрема на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

"За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер", - уточнили у відомстві.

Зазначається також, що в цілому на території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах (загальною площею близько 2 200 га). До робіт залучені близько 860 осіб та 201 одиниця техніки ДСНС, а також 3 пожежні потяги "Укрзалізниці".

Допис МВС України (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

В яких районах ситуація з якістю повітря найгірша

У КМДА розповіли, що загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу)

SO2 (діоксид сірки)

NO2 (діоксид азоту)

О3 (приземний озон)

CO (оксид вуглецю)

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

"Градація" показника CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

При цьому стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна:

або на карті за посиланням

або в додатку "Київ Цифровий"

Виходячи з даних, отриманих на стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря у різних куточках столиці, радіаційний фон у місті варіюється від 0,10 до 0,12 мкЗв/год.

При цьому загальний індекс якості повітря в різних пунктах моніторингу на правому березі Києва зранку був таким:

на вул. Турівська, 28 - 89 (високий рівень забрудненості)

- 89 (високий рівень забрудненості) на вул. Китаївська, 22 - 90 (високий рівень забрудненості)

- 90 (високий рівень забрудненості) на вул. Щусєва, 20 - 100 (високий рівень забрудненості)

- 100 (високий рівень забрудненості) на проспекті Європейського Союзу, 64-Г - 100 (високий рівень забрудненості)

- 100 (високий рівень забрудненості) на проспекті Берестейському, 97 - 100 (високий рівень забрудненості)

На лівому березі столиці загальний індекс якості повітря був таким:

на вул. Архітектора Вербицького, 26 - 74 (середній рівень забрудненості)

- 74 (середній рівень забрудненості) на вул. Харківське шосе, 7/1 - 100 (високий рівень забрудненості)

Стан атмосферного повітря та радіаційний фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Як киянам і гостям столиці вберегти здоров'я

За словами Анатолія Оперчука, у ситуації із забрудненням повітря в людей можуть:

загострюватися легеневі захворювання: астми, хронічні бронхіти

погіршуватись здоров'я в цілому

"З огляду на це, по-перше, не потрібно зайвий раз виходити на вулицю без потреби. По-друге, практично всі наші спортивні пробіжки, велосипедні проїзди й так далі - краще сьогодні цього не робити. По-третє, коли вже треба вийти на вулицю, якщо людина страждає на легеневі захворювання, бажано одягти маску. А ще краще - респіратор. Важливо, щоб марлева маска була зволожена. Можна зволожити її просто водою. А можна змішати ложку соди на склянку води, і зволожити маску такою водою із содою", - порадив експерт.

У помешканні, перш за все, потрібно закрити всі вікна та двері. Якщо працюють кондиціонери, краще їх також вимкнути.

"Якщо у вас не дуже сучасний кондиціонер, виготовлений близько 10 років тому, його краще не вмикати", - наголосив Оперчук.

Він додав, що у тих оселях, де живуть схильні до легеневих захворювань люди, зволоженою марлею можна поприкривати віконні та дверні щілини.

Також треба пити більше рідини (це може бути зелений чай).

"Каву пити не раджу. А зелений чай буде корисним. Його можна мінімально підсолодити. Також якщо у вас вдома є очищувач повітря, увімкніть його на повну потужність. Зволожувач повітря не дасть такого ефекту, як очищувач. Повітря він зволожить, пил осадить. Але значного ефекту від цього не буде", - розповів спеціаліст.

Як захиститись від забрудненого повітря (інфографіка: facebook.com/mvs.gov.ua)

Крім того, якщо є можливість, треба частіше промивати ніс, протирати носову порожнину ватним тампоном (особливо це варто робити дітям).

"Робіть вологе прибирання. Особливо ретельно очищуйте поверхні, де сідає пил і саджа. Їх важливо своєчасно змивати. Допоможе і здорове харчування. Зараз осінь, дуже багато овочів, фруктів: мийте їх і їжте побільше. Це тільки додасть нам здоров'я", - порадив Оперчук.

Якщо ж у когось через забруднене повітря сильно ускладнюється стан здоров'я, з'являється кашель, у ЦГЗ радять не займатися самолікуванням - натомість не зволікати й звертатися до свого сімейного лікаря.

"Причини погіршення стану можуть бути різні. Питання в тому, що забруднене повітря може запустити ланцюжок інших реакцій організму. Є певні хронічні захворювання, які від цього можуть активізуватися", - підсумував завідуючий відділом Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Які штрафи світять громадянам за спалювання трави

Варто зазначити, що деякі з пожеж можуть виникати внаслідок людської недбалості. Так, в Україні забороняється спалювати відходи рослинного, а також побутового та промислового походження.

За такі дії, що не лише загрожують природі пожежами, але й негативно впливають на якість повітря в цілому, громадянам можуть виписати штраф.

У разі виявлення такого правопорушення, інспектори складають протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і за порушення вимог Правил благоустрою. Сума штрафів при цьому може становити від 340 грн до 1360 грн.

За словами начальника "Муніципальної варти" міста Вінниця Віталія Чигура, в їхній громаді мобільні групи щоденно патрулюють територію - на предмет спалювання сухої рослинності.

"Звісно, особлива увага сконцентрована на приватному секторі, де мешканці прибирають городину та спалюють рештки рослинного походження... Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища - це вже буде підставою для того, щоб притягнути до відповідальності власника домоволодіння", - наголосив він.

Крім того, українцям світять суттєві штрафи за випалювання трави та розведення вогню на природі. А ось за знищення лісу вогнем можна навіть опинитися за ґратами.

Адміністративна відповідальність для порушників (інфографіка: minjust.gov.ua)