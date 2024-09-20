Смог в столице. Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды и что с этим делать

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Почему качество воздуха в Киеве бьет антирекорды

Ухудшение качества воздуха в столице зафиксировали по состоянию на 7 часов утра пятницы, 20 сентября. В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА уточнили, что в воздухе Киева фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

Позже стало известно, что, согласно информации ведущего мирового поставщика данных по загрязнению воздуха IQAir, столица Украины на время заняла первое место среди городов мира - из-за неудовлетворительного качества воздуха.

175 пунктов, зафиксированных в Киеве, свидетельствуют о том, что воздух в городе - "нездоровый".

Позиция Киева в антирейтинге (скриншот: iqair.com/world-air-quality-ranking)

Заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Анатолий Оперчук в комментарии РБК-Украина объяснил, что такая ситуация сложилась на фоне нескольких причин:

из-за горения торфяников вокруг столицы

из-за теплой, сухой и безветренной погоды, которая наблюдается в течение сентября

"Причина загрязнения воздуха - то, что одновременно сошлось сразу много факторов в одном месте", - отметил он.

Оперчук объяснил, что сейчас вокруг Киева горят торфяники. Кроме того, в утреннее время многие садятся в транспорт и едут в столицу на работу. В заключение свою роль играет также и погода.

"Я живу в пригородной зоне. И утром температура была на уровне 5-6 градусов тепла, и полное безветрие. То есть сложились все условия для того, чтобы все газы, выделяемые и пожарами, и из автомобильных газов, никуда не рассеивались", - отметил эксперт.

По его словам, при такой погоде "нет температурной инверсии" - чтобы эти вредные вещества шли вверх. Вместо этого их буквально "прижало" к земле. Следовательно, это и есть основные причины того, что воздух в городе стал таким загрязненным.

"Кто живет в Киеве давно, тот знает, какие у нас были критические моменты с загрязнением воздуха в 2019-2020 годах, когда вокруг города также горели торфяники, как только начиналась осень. Ситуация тогда была аналогичная, а то еще и более сложная. На этот раз в сентябре мы наблюдаем теплую погоду, осадки также практически отсутствуют, воздух теплый и сухой. К тому же не стоит забывать, что продолжаются боевые действия. Пожары возникают, россияне этому способствуют - специально создают поджоги. К сожалению, нужно быть готовыми к тому, что подобные ситуации могут возникать и в будущем", - подчеркнул собеседник.

Ситуацию с воздухом в Киеве можно увидеть невооруженным глазом (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В пресс-службе МВД Украины в Facebook сообщили также, что задымление вызвано изменением ветра и незначительными очагами пожаров в экосистемах - в частности, на торфяниках и открытых территориях Киевской, Черниговской и Сумской областей.

"По данным Укргидрометцентра, скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы способствует слабый северный, северо-восточный ветер", - уточнили в ведомстве.

Отмечается также, что в целом на территории Украины спасатели ликвидируют 21 масштабный пожар в экосистемах (общей площадью около 2200 га). К работам привлечены около 860 человек и 201 единица техники ГСЧС, а также 3 пожарных поезда "Укрзализныци".

Пост МВД Украины (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

В каких районах ситуация с качеством воздуха самая плохая

В КГГА рассказали, что общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких загрязнителей:

ТЧ2.5 и ТЧ10 (доли пыли)

SO2 (диоксид серы)

NO2 (диоксид азота)

О3 (приземный озон)

CO (оксид углерода)

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

При этом следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно:

или на карте по ссылке

или в приложении "Киев Цифровой"

Исходя из данных, полученных на стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в разных уголках столицы, радиационный фон в городе варьируется от 0,10 до 0,12 мкЗв/час.

При этом общий индекс качества воздуха в разных пунктах мониторинга на правом берегу Киева утром был таким:

по ул. Туровская, 28 - 89 (высокий уровень загрязненности)

- 89 (высокий уровень загрязненности) по ул. Китаевская, 22 - 90 (высокий уровень загрязненности)

- 90 (высокий уровень загрязненности) по ул. Щусева, 20 - 100 (высокий уровень загрязненности)

- 100 (высокий уровень загрязненности) на проспекте Европейского Союза, 64-Г - 100 (высокий уровень загрязненности)

- 100 (высокий уровень загрязненности) на проспекте Берестейском, 97 - 100 (высокий уровень загрязненности)

На левом берегу столицы общий индекс качества воздуха был следующим:

по ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 74 (средний уровень загрязненности)

- 74 (средний уровень загрязненности) по ул. Харьковское шоссе, 7/1 - 100 (высокий уровень загрязненности)

Состояние атмосферного воздуха и радиационный фон (скриншот: asm.kyivcity.gov.ua)

Как киевлянам и гостям столицы уберечь здоровье

По словам Анатолия Оперчука, в ситуации с загрязнением воздуха у людей могут:

обостряться легочные заболевания: астмы, хронические бронхиты

ухудшаться здоровье в целом

"Учитывая это, во-первых, не нужно лишний раз выходить на улицу без надобности. Во-вторых, практически все наши спортивные пробежки, велосипедные проезды и так далее - лучше сегодня этого не делать. В-третьих, если уже нужно выйти на улицу, если человек страдает легочными заболеваниями, желательно одеть маску. А еще лучше - респиратор. Важно, чтобы марлевая маска была увлажнена. Можно увлажнить ее просто водой. А можно смешать ложку соды на стакан воды и увлажнить маску такой водой с содой", - посоветовал эксперт.

В помещении, прежде всего, нужно закрыть все окна и двери. Если работают кондиционеры, лучше их отключить.

"Если у вас не очень современный кондиционер, изготовленный около 10 лет назад, его лучше не включать", - подчеркнул Оперчук.

Он добавил, что в тех домах, где живут склонные к легочным заболеваниям люди, увлажненной марлей можно прикрыть оконные и дверные щели.

Также нужно пить больше жидкости (это может быть зеленый чай).

"Кофе пить не советую. А зеленый чай будет полезен. Его можно минимально подсластить. Также если у вас дома есть воздухоочиститель, включите его на полную мощность. Увлажнитель воздуха не даст такого эффекта, как очиститель. Воздух он увлажнит, пыль осадит. Но значительного эффекта от этого не будет", - рассказал специалист.

Как защититься от загрязненного воздуха (инфографика: facebook.com/mvs.gov.ua)

Кроме того, если есть возможность, нужно почаще промывать нос, протирать носовую полость ватным тампоном (особенно это следует делать детям).

"Делайте влажную уборку. Особенно тщательно очищайте поверхности, где садится пыль и сажа. Их важно своевременно смывать. Поможет и здоровое питание. Сейчас осень, очень много овощей, фруктов: мойте их и ешьте побольше. Это только придаст нам здоровья", - посоветовал Оперчук.

Если же у кого-то из-за загрязненного воздуха сильно осложняется состояние здоровья, появляется кашель, в ЦОЗ советуют не заниматься самолечением - не медлить и обращаться к своему семейному врачу.

"Причины ухудшения состояния могут быть разными. Вопрос в том, что загрязненный воздух может запустить цепочку других реакций организма. Есть определенные хронические заболевания, которые от этого могут активизироваться", - подытожил заведующий отделом Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Какие штрафы светят гражданам за сжигание травы

Следует отметить, что некоторые из пожаров могут возникать в результате человеческой халатности. Так, в Украине запрещается сжигать отходы растительного, а также бытового и промышленного происхождения.

За такие действия, которые не только угрожают природе пожарами, но и оказывают негативное влияние на качество воздуха в целом, гражданам могут выписать штраф.

В случае выявления такого правонарушения, инспекторы составляют протоколы об административном правонарушении по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и нарушении требований Правил благоустройства. Сумма штрафов при этом может составлять от 340 грн до 1360 грн.

По словам начальника "Муниципального караула" города Винница Виталия Чигура, в их общине мобильные группы ежедневно патрулируют территорию - на предмет сжигания сухой растительности.

"Конечно, особое внимание сконцентрировано на частном секторе, где жители убирают овощи и сжигают остатки растительного происхождения... Даже если инспекторы зафиксируют остатки пожарища - это уже будет основанием для того, чтобы привлечь к ответственности владельца домовладения", - подчеркнул он.

Кроме того, украинцам светят существенные штрафы за выжигание травы и разведение огня на природе. А вот за уничтожение леса огнем можно даже оказаться за решеткой.

Административная ответственность для нарушителей (инфографика: minjust.gov.ua)