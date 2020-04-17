ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смог в Киеве: Минздрав назвал симптомы отравления продуктами горения

Новости » Общество     17.04.2020 - 12:07
Смог в Киеве: Минздрав назвал симптомы отравления продуктами горения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий

Смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.

"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу". - заявили в Минздраве.

Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:

  • не выходить на улицу утром;
  • избегать длительных прогулок;
  • плотно закрывать окна и двери;
  • включать системы кондиционирования и очистки воздуха;
  • влажная уборка;
  • не курить и не употреблять алкоголь;
  • 2-3 литра жидкости днем;
  • промывать нос и горло;
  • употреблять кисломолочные продукты;
  • не жечь листья и траву.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что смог в Киеве образовался в связи с пожарами в Чернобыле, но он не несет химической и радиологической угрозы. Также в КГГА сообщили, что пожар в Чернобыльской зоне уже окончательно погасили.

РБК-Украина писало, что из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов с самым загрязненным воздухом.

В Украине на коронавирус проверили более 2,5 тыс. больных пневмонией С начала марта Украина закупила 176 аппаратов ИВЛ
Новости Украины КиевсмогМинистерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь