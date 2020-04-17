Смог в Киеве: Минздрав назвал симптомы отравления продуктами горения

Смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий
Смог в Киеве может повлечь головную боль, кашель, трудности с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой оболочки носа и гортани. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, смог может вызвать ряд заболеваний и аллергий.
"При появлении симптомов отравления продуктами горения немедленно обратитесь к врачу". - заявили в Минздраве.
Вместе с тем, в Минздраве рассказали, как защититься от смога:
Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома.
Напомним, в ГСЧС сообщили, что смог в Киеве образовался в связи с пожарами в Чернобыле, но он не несет химической и радиологической угрозы. Также в КГГА сообщили, что пожар в Чернобыльской зоне уже окончательно погасили.
РБК-Украина писало, что из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов с самым загрязненным воздухом.