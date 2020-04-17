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Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 01:01
Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом
Иллюстративное фото (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Индекс загрязнения воздуха Киева сейчас составляет 380

Из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве сейчас составляет 380. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Например в находящемся на втором месте китайского города Чэнду, индекс загрязнения воздуха составляет 176.

Киев стал городом с самым грязным в мире воздухом

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Жителей Киева просят оставаться дома. В то же время в КГГА сообщили, что радиационный фон в столице в пределах нормы – 0,14 микрозивертов (0,30 – норма).

Как сообщало РБК-Украина, 16 апреля в Чернобыльской зоне снова вспыхнули лесные пожары. Причиной нового возгорания стал сильный ветер. Сейчас спасатели пытаются предотвратить распространение пожара.

Кроме того, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне, который длился десять дней.

Радиационный фон в столице в пределах нормы, - КГГА Дым от пожаров в Чернобыле пришел в Киев, жителей просят не выходить на улицу
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