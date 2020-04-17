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Смог в Києві: МОЗ назвав симптоми отруєння продуктами горіння

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 12:07
Смог в Києві: МОЗ назвав симптоми отруєння продуктами горіння
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Смог може спричинити низку захворювань та алергій

Смог у Києві може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, смог може спричинити низку захворювань та алергій.

"При появі симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря". - заявили у МОЗ.

Разом з тим, у МОЗ розповіли, як захиститись від смогу:

  • не виходити на вулицю вранці;
  • уникати тривалих прогулянок;
  • щільно зачиняти вікна і двері;
  • вмикати системи кондиціонування та очищення повітря;
  • вологе прибирання;
  • не курити і не вживати алкоголь;
  • 2-3 літри рідини вдень;
  • промивати ніс та горло;
  • вживати кисломолочні продукти;
  • не палити листя і траву.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Жителів Києва просять залишатися вдома.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози. Також у КМДА повідомили, що пожежу в Чорнобильській зоні вже остаточно погасили.

РБК-Україна писало, що через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям.

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Новини України КиївсмогМінстерство охорони здоров'я України
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