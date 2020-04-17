Смог в Києві: МОЗ назвав симптоми отруєння продуктами горіння

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Смог може спричинити низку захворювань та алергій

Смог у Києві може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Як зазначається, смог може спричинити низку захворювань та алергій.

"При появі симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря". - заявили у МОЗ.

Разом з тим, у МОЗ розповіли, як захиститись від смогу:

не виходити на вулицю вранці;

уникати тривалих прогулянок;

щільно зачиняти вікна і двері;

вмикати системи кондиціонування та очищення повітря;

вологе прибирання;

не курити і не вживати алкоголь;

2-3 літри рідини вдень;

промивати ніс та горло;

вживати кисломолочні продукти;

не палити листя і траву.

Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Жителів Києва просять залишатися вдома.

Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози. Також у КМДА повідомили, що пожежу в Чорнобильській зоні вже остаточно погасили.

РБК-Україна писало, що через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям.