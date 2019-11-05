СММ ОБСЕ зафиксировала увеличение обстрелов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ.

Так, в период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как за предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах на восточно-северо-восток и восток от Гнутового, на юг от Пищевика, вблизи Ломакиного (подконтрольный правительству), а также на юг от населенного пункта Светлодарск (подконтрольный правительству), где зафиксировано большинство взрывов.

Кроме того, в период с вечера 2 до вечера 3 ноября СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской области, зафиксировав, среди прочего, 5 взрывов. Сутками ранее было зафиксировано три взрыва.

"Все нарушения режима прекращения огня зафиксированы за пределами участков разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) и н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска), однако в пределах 5 км от них", - говорится в сообщении.

Ранее представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили разведение сил в Золотом.

Напомним, по данным штаба ООС, в течение суток, 3 ноября, на Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.