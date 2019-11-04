На Донбассе боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потерь среди украинских военных нет

С начала текущих суток, 4 ноября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений с запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов украинских позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно на окраине Новотошковского, неподалеку Новолуганского, вблизи Хутора Вильний, в районе Крымского и дважды у Троицкого.

"На время мощного обстрела наших позиций российскими оккупантами в районе Новотошковского детей, находившихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище. Жертв среди гражданского населения нет! После окончания обстрела обучение продолжилось", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил десять обстрелов по позициям Объединенных сил, а именно четыре раза неподалеку Водяного, два раза вблизи Марьинки, у Красногоровки, вблизи Пищевика, неподалеку Старогнатовки, в районе Гнутово.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток, 3 ноября, на Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение.

Кроме того, 4 ноября на оккупированной территории вблизи населенного пункта Чермалык в Донецкой области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ. Представители ОБСЕ были вынуждены экстренно посадить аппарат на месте взлета, чтобы не допустить его потерю.