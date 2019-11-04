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На Донбассе в результате обстрелов ранен один военный ООС

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 07:23
На Донбассе в результате обстрелов ранен один военный ООС
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение прошлых суток, 3 ноября, в результате обстрелов со стороны боевиков один военный из состава операции Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Оббъединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: возле Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Водяного - из гранатометов различных систем; возле Павлополя - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

  • неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
  • вблизи Хутора Свободного - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
  • в районе Золотого (вне участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
  • трижды около Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Зайцевого - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • недалеко от Южного - из крупнокалиберных пулеметов и ручных и станковых противотанковых гранатометов;
  • у Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов пострадал один военнослужащий Оббъединенных сил", - говорится в сообщении.

также сообщается, что с начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганского. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, по данным ООН, в Украине на шестом году боевых действий на Донбассе количество жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых.

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