СММ ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества взрывов на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

В Донецкой области зафиксировали 22 взрыва, в Луганской области - ни одного

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии от 28 декабря.

Так, в Донецкой области наблюдатели констатировали уменьшение количества нарушений режима тишины, зафиксировав также меньше взрывов (22), если сравнивать с предыдущими сутками (около 390 взрывов).

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству Украины, 57 км к северо-востоку от Донецка) и южнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), где в период с вечера 26 и в ночь на 27 декабря, камера СММ зафиксировала 32 снаряда на расстоянии ориентировочно 300-800 м от ДФС. Раннего вечера 27 декабря это камера зафиксировала 8 снарядов, пролетели на расстоянии ориентировочно 200-700 м южнее станции.

В Луганской области миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня и не зафиксировала ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущими сутками (50 взрывов).

Все нарушения режима прекращения огня, в частности очереди из стрелкового оружия, зафиксированы в районах юго-западнее н. п. Калиновое (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила об очередных фактах ограничения мандата на оккупированном Донбассе.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что полное перемирие на Донбассе ожидается с 1 января.