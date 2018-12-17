СММ ОБСЄ зафіксувала розміщення важкої військової техніки з порушенням лінії розмежування

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

ОБСЄ зафіксувала розміщення гаубиць "Гіацинт-Б"

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала розміщення важкого озброєння з порушенням лінії розмежування, яка визначена Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЦКК Facebook.

Повідомляється, що 13 грудня 2018 року, БПЛА СММ дальнього радіусу дії зафіксував дві буксированных гармати "Гіацинт-Б" 152 мм, які були розміщені біля населеного пункту Нове західніше Луганська.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації в черговий раз демонструють стійке небажання дотримуватися Мінських домовленостей, взятих на себе зобов'язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння і про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту", - заявили в СЦКК

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що СММ ОБСЄ зафіксувала обстріл бойовиками житлових будинків Чермалика. За оцінкою спостерігачів СММ ОБСЄ, обстріли житлових будинків мирних жителів Чермалика з боку збройних формувань Російської Федерації велись у напрямку Набережного із застосуванням станкового протитанкового гранатомета.