СММ ОБСЕ зафиксировала обстрел боевиками жилых домов Чермалика

Фото: СММ ОБСЕна Донбассе (kmu.gov.ua)

Оккупанты стреляли из гранатомета в направлении Набережного

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалике (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Операции о'объединенных сил (ООС).

Обстрелы зафиксировали патрули СММ ОБСЕ 3 декабря. В результате обстрелов никто из гражданских не пострадал.

"По оценке наблюдателей СММ ОБСЕ, обстрелы жилых домов мирных жителей Чермалика со стороны вооруженных формирований Российской Федерации велись в направлении Набережного с применением станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа украинской стороны СЦКК при фото фиксации, обнаружила шесть поврежденных окон жилого дома на улице Никитина, 26 и два поврежденных дерева, расположенных рядом со зданием. Кроме того, на этой же улице, в жилом доме, 22 зафиксированы повреждения двух окон.

Фото: отчет украинской стороны СЦКК (facebook.com/pressjfo.news)

НапомниНапомним, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 6 декабря 2018 года, ранения получил один украинский военный.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным украинской стороны СЦКК, боевики на Донбассе маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы подразделений Вооруженных сил Украины.