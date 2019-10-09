СММ ОБСЕ отчиталась о наблюдении за акциями против капитуляции

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 6 октября наблюдала за четырьмя акциями против реализации "формулы Штайнмайера" и особого статуса Донбасса, которые проходили в Киеве, Харькове, Львове и в Золотом-1. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 7 октября.

Так, в Киеве наблюдатели зафиксировали около 9 тыс. участников. Наблюдатели видели на месте примерно 80 правоохранителей. В определенный момент команда СММ заметила группу людей (около 4 тыс. человек), которые прошли маршем в направлении правительственного здания на улице Банковой и обратно.

В Харькове наблюдатели видели около 350 человек (в основном мужчин разного возраста), некоторые из них держали государственные флаги Украины, а также флаги "Свободы", "Национального корпуса" и других групп; на месте присутствовали около 40 правоохранителей.

Во Львове команда Миссии видела около 500 человек (мужчин и женщин разного возраста), которые держали несколько государственных флагов Украины, а также 8 сотрудников Национальной гвардии и 2 полицейские микроавтобусы.

В Золотом-1 (Солнечном) наблюдатели видели несколько микроавтобусов, возле которых стояли 50 мужчин (некоторые из них держали флаги "Свободы", "Национального корпуса" и "Национальных дружин"). На месте присутствовали 20 правоохранителей.

"Во время всех четырех массовых собраний наблюдатели слышали, как участники критически высказывались относительно недавних событий в политике, связанных с отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Как известно, 6 октября в городах Украины прошли акции протеста против капитуляции. Акции прошли в большинстве областных центров - Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Сумах, Днепропетровске, Харькове, Черновцах, Виннице, Тернополе, Кропивницком, Львове, Николаеве, Хмельницком, Полтаве, Одессе, Чернигове , Житомире, Черкассах, Луцке, Ужгороде, а также в других городах Украины.

РБК-Украина писало, что акция в Киеве на Майдане Независимости прошла без нарушений правопорядка.