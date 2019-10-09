СММ ОБСЄ відзвітувала про спостереження за акціями проти капітуляції

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 6 жовтня спостерігала за чотирма акціями проти реалізації "формули Штайнмайера" і особливого статусу Донбасу, які проходили у Києві, Харкові, Львові та в Золотому-1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 7 жовтня.

Так, у Києві спостерігачі зафіксували близько 9 тис. учасників. Спостерігачі бачили на місці приблизно 80 правоохоронців. У певний момент команда СММ помітила групу людей (близько 4 тис. осіб), які пройшли ходою у напрямку урядової будівлі на вулиці Банковій і назад.

У Харкові спостерігачі бачили близько 350 осіб (переважно чоловіків різного віку), деякі з них тримали державні прапори України, а також прапори "Свободи", "Національного корпусу" та інших груп; на місці були присутні близько 40 правоохоронців.

У Львові команда Місії бачила близько 500 осіб (чоловіків і жінок різного віку), які тримали кілька державних прапорів України, а також 8 співробітників Національної гвардії і 2 поліцейські мікроавтобуси.

У Золотому-1 (Сонячному) спостерігачі бачили кілька мікроавтобусів, біля яких стояли 50 чоловіків (деякі з них тримали прапори "Свободи", "Національного корпусу" та "Національних дружин"). На місці були присутні 20 правоохоронців.

"Під час усіх чотирьох масових зібрань спостерігачі чули, як учасники критично висловлювалися щодо недавніх подій у політиці, пов’язаних з окремими районами Донецької і Луганської областей", - говориться в повідомленні.

Як відомо, 6 жовтня у містах України пройшли акції протесту проти капітуляції. Акції пройшли в більшості обласних центрів - Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Сумах, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові , Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, а також в інших містах України.

РБК-Україна писало, що акція в Києві на Майдані Незалежності пройшла без порушень правопорядку.