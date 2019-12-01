СММ ОБСЕ насчитала 82 взрыва на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) 30 ноября зафиксировала на Донбассе 82 взрыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет на сайте организации.

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 30 взрывов. Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу и западу от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

В Луганской области миссия зафиксировала 52 взрыва. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Золотое-4 (подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска).

Напоомним, 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области.

Также РБК-Украина сообщало, что 29 ноября на участке разведения №1 (Станица Луганская) Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины провела техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. Отметим, что КПВВ посетила делегация Словакии во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком.