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Председатель ОБСЕ Лайчак посетил Станицу Луганскую

Новости » Политика     29.11.2019 - 17:54
Председатель ОБСЕ Лайчак посетил Станицу Луганскую
Фото: Мирослав Лайчак на Донбассе (mfa.gov.ua)

Лайчак осмотрел недавно открытый мост через Северский Донец

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком совершили поездку в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Дипломаты посетили контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" и ознакомились с функционированием построенного мостового перехода через р. Северский Донец.

Отмечается, что во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии.

"Визит Действующего председателя ОБСЕ подтвердил неизменное внимание международного сообщества к ситуации на востоке Украины, вызванной российской агрессией", - отметили в МИД Украины.

Ранее Лайчак заявил, что переговоры о возможных новых участка разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы.

РБК-Украина писало, что председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки".

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