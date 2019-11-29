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В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:58
В штабе сообщили о ситуации на участках разведения на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Сегодня КПВВ "Станица Луганская" посетила делегация Словакии

В штабе операции Объединенных сил (ООС) рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что на участке разведения №1 (Станица Луганская) Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины провела техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги. Отметим, что КПВВ посетила делегация Словакии во главе с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики Мирославом Лайчаком.

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима тишина.

Отметим, что на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, сотрудники ГСЧС разобрали два вспомогательных сооружения, обследовали 0,03 гектара территории и изъяли 27 взрывоопасных предметов.

Напомним, во время визита на Донбасс Лайчак заявил, что переговоры о возможных новых участках разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы.

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