"Сміховинно боятися РФ": Орбан знову зробив гучну заяву про силу Європи та війну

Орбан переконаний, що Москва не має достатньої сили, аби атакувати Євросоюз чи Північноатлантичний альянс. За його словами, населення ЄС у три рази більше за російське, а військові можливості 27 держав Євросоюзу значно перевершують потенціал РФ.

"За всієї поваги я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, - просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші… Вже понад три роки росіяни не можуть повністю зайняти Україну. Як ми, в Європі, можемо стверджувати, що ми слабші за Росію?" - заявив Орбан.

При цьому глава угорського уряду вважає, що поразка РФ у війні проти України підвищить ризик застосування Москвою ядерної зброї. Він також звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та "усю Європу" у підтримці війни, заявивши, що "час працює швидше на росіян, ніж на нас".