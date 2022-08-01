СМИ Тайваня анонсируют визит Пелоси: названо время и программа

Пелоси собирается прилететь на остров вопреки предостережениям Белого дома. По данным одного из источников CNN, она планирует остаться на Тайване на одну ночь.

Когда это произойдет-неясно. Сейчас Пелоси находится в Сингапуре. Официально в программе азиатского тура Пелоси заявлены Малайзия, Сингапур, Япония и Южная Корея.

Однако, как сообщают СМИ Тайваня, Пелоси прилетит завтра в аэропорт Суншань в Тайбэе, проведет ночь в гостинице Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его голову Цай Инвэнь.

Визиту Пелоси на Тайвань резко сопротивляется Китай, считающий остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон "не играть с огнем".

Пелоси может стать первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса США, посетившим Тайвань.