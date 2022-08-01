СМИ Тайваня анонсируют визит Пелоси: названо время и программа

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси таки посетит Тайвань в рамках своего тура по странам Азии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пелоси собирается прилететь на остров вопреки предостережениям Белого дома. По данным одного из источников CNN, она планирует остаться на Тайване на одну ночь.
Когда это произойдет-неясно. Сейчас Пелоси находится в Сингапуре. Официально в программе азиатского тура Пелоси заявлены Малайзия, Сингапур, Япония и Южная Корея.
Однако, как сообщают СМИ Тайваня, Пелоси прилетит завтра в аэропорт Суншань в Тайбэе, проведет ночь в гостинице Grand Hyatt, а утром посетит законодательный совет Тайваня, где проведет встречи с руководством острова, включая его голову Цай Инвэнь.
Визиту Пелоси на Тайвань резко сопротивляется Китай, считающий остров своей территорией. В китайских соцсетях распространялись призывы сбить самолет Пелоси, если он окажется в тайваньском воздушном пространстве. Лидер Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом призвал Вашингтон "не играть с огнем".
Пелоси может стать первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса США, посетившим Тайвань.
Напомним, Китай предупредил США, что военные КНР "не будут сидеть сложа руки" в случае визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
На фоне турне Пелоси китайские войска начали масштабные учения у Тайваньского пролива.