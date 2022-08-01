ЗМІ Тайваню анонсують візит Пелосі: названо час та програма

Пелосі збирається прилетіти на острів усупереч застереженням Білого дому. За даними одного із джерел CNN, вона планує залишитися на Тайвані на одну ніч.

Коли це станеться - неясно. Зараз Пелосі знаходиться у Сінгапурі. Офіційно в програмі азіатського туру Пелосі заявлено Малайзію, Сінгапур, Японію та Південну Корею.

Візиту Пелосі на Тайвань різко чинить опір Китай, який вважає острів своєю територією. У китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом закликав Вашингтон "не грати з вогнем".

Пелосі може стати першим за 25 років спікером Палати представників Конгресу США, який відвідав Тайвань.