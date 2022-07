Китай проводит военные учения вблизи Тайваня: что известно

По данным издания, управление морской безопасности городского уезда Пинтань анонсировало учения еще в четверг, 28 июля. Всем судам было запрещено заходить в воды вблизи острова Пинтань, который находится возле Тайваня, поскольку планировались учебные стрельбы. Они проходят сегодня с 8 утра до 9 вечера.

По данным журналиста Чаудхари Парвеза, Китай в ходе учений начал массовый обстрел Тайваньского пролива артиллерийскими снарядами. В ответ на такой шаг со стороны китайских военных Тайвань поднял несколько своих истребителей.

Another Video -#Chinese troops begin firing live artillery shells in the Taiwan Strait.



While #China maintains this is just a military #exercise, #Taiwan has just scrambled fighter jets from the Chiayi Air Base.#台灣 #中國 pic.twitter.com/B338uEDnSL