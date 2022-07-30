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Китай проводит военные учения вблизи Тайваня: что известно

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Суббота 30 июля 2022 16:32
Китай проводит военные учения вблизи Тайваня: что известно Иллюстративное фото: Китай проводит военные учения вблизи Тайваня (cina.cn)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 30 июля, Китай весь день проводит военные учения с боевой стрельбой вблизи острова Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным издания, управление морской безопасности городского уезда Пинтань анонсировало учения еще в четверг, 28 июля. Всем судам было запрещено заходить в воды вблизи острова Пинтань, который находится возле Тайваня, поскольку планировались учебные стрельбы. Они проходят сегодня с 8 утра до 9 вечера.

По данным журналиста Чаудхари Парвеза, Китай в ходе учений начал массовый обстрел Тайваньского пролива артиллерийскими снарядами. В ответ на такой шаг со стороны китайских военных Тайвань поднял несколько своих истребителей.

Стоит заметить, что Пекин анонсировал военные учения на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. По данным радаров, самолет с Пелоси в сопровождении ударной группы ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" сейчас находятся в 180 километрах от Тайваня.

Больше деталей о скандале США и Китая можете узнать в материале РБК-Украина "Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит".

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Соединенные Штаты Америки Китай Тайвань Военные учения
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