Китай снова пригрозил США из-за возможного визита Пелоси на Тайвань. В СМИ уже появилась дата

Китай снова предупредил США, что военные КНР "не будут сидеть сложа руки" в случае визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Последнее предупреждение было сделано во время регулярного брифинга Министерства иностранных дел Китая. Пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил, что из-за статуса Пелоси как "чиновника № 3 в правительстве США" ее визит на Тайвань "приведет к вопиющим политическим последствиям".

В то же время журналистка тайваньского государственного СМИ Тингтинг Лиу со ссылкой на свои источники сообщает, что Пелоси должна посетить столицу Тайваня Тайбэй 2 августа.